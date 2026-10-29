La jornada 11, en 5 nombres: Mbappé, Julián Álvarez, Unai Simón, Sergio García y Aguirre

Tras su doblete ante el Barcelona en el Nou Camp (1-2), Mbappé es segundo en la clasificación del pichichi, a dos de Raphinha, y ha insuflado ánimos al equipo de José Mourinho tras ganar el clásico.

Pero al margen de su insaciable apetito goleador, el delantero francés tendrá el foco después de la crisis desatada con China por su comentario contra el histórico dirigente chino Mao Zedong. El ariete madridista le llamó "dictador" en un comentario informal sobre un meme suyo y, a pesar de sus discupas, el país asiático ha anunciado que dejará de emitir partidos de LaLiga.

El argentino Julián Álvarez se ha reencontrado con su mejor versión al encadenar dos goles decisivos ante el Stuttgart y el Deportivo en los dos últimos compromisos del Atlético de Madrid. Tras el encuentro contra los coruñeses, el delantero pidió perdón a la afición después de que en verano proclamara su deseo de marcharse del club colchonero.

Será, por tanto, su primer partido después de entonar el 'mea culpa' para reconciliarse con la hinchada, aunque su efecto no tendrá reflejo ante el Metropolitano, ya que el Atlético de Madrid visita este sábado el Ciutat de Valencia para enfrentarse con el Levante.

Ni Mbappé ni Lamine Yamal podrán lucir el trofeo del Balón de Oro, pero sí lo hará Unai Simón como el mejor portero del mundo, galardón concedido el pasado lunes en Londres, en una gala en la que dejó huella con su emotivo discurso.

El guardameta del Athletic Club y de la selección, de 29 años, recibirá el homenaje de San Mamés el domingo antes del derbi vasco ante la Real Sociedad, uno de los partidos de la jornada.

Tras la eliminación de la Copa del Rey ante el Sestao River, la directiva del Espanyol fulminó a Manolo González, a quien va a sustituir el extécnico del Elche Eder Sarabia, aunque no llegará a tiempo de estrenarse este viernes en la Cerámica ante el Vilarreal.

En su lugar, lo hará de forma interina el exjugador españolista Sergio García, técnico del filial, con la presión de frenar una sangría de resultados que ha abocado al conjunto periquito a los puestos de descenso, con solo ocho puntos.

El derbi regional ante el Elche será una nueva prueba de fuego para el Valencia y, en particular, para su técnico, Javier Aguirre, en su cuarto partido en el banquillo del equipo 'ché', con el que no conoce aún la victoria.

Desde su llegada como experto en resucitar a equipos heridos de gravedad, el entrenador mexicano suma dos empates y una derrota, en la pasada jornada en casa en otro derbi autonómico ante el Villarreal (1-2), por lo que otro tropiezo podría abrir el debate sobre su continuidad.