Sergio García jugará el circuito europeo en 2027 y no descarta volver al PGA Tour

Sergio García, de 46 años, dio a conocer en sus redes sociales que otro de sus retos para 2027 será volver a formar parte del equipo europeo de la Ryder Cup, bien como jugador o en el papel que se le pueda adjudicar.

El ganador del Masters de Augusta de 2017 desveló el pasado día 13 que se había desvinculado de LIV, la liga financiada por Arabia Saudí en la que militó desde 2022, y ya dejó entrever que no entraba en sus planes inscribirse en el proyecto que pretende dar continuidad una vez que el fondo soberano del país árabe ha dejando de inyectar fondos, LIV 2.0.

"Durante esta pretemporada, estoy trabajando muy duro para mejorar mi juego y centrándome especialmente en fortalecer mi mentalidad y cuidar mi salud mental. La próxima temporada jugaré en el DP World Tour. Este circuito ha sido una parte fundamental de mi carrera desde el principio y estoy orgulloso de volver a considerarlo mi hogar. También mantengo abierta la posibilidad de regresar al PGA Tour", expuso García en su mensaje.

En cuanto a su aspiración de volver al circuito estadounidense, del que salió cuando pasó a LIV, no dio detalles de cómo podría hacer efectivo su retorno.

La regla aplicada por el PGA Tour a los jugadores de LIV ha sido un año de sanción respecto al último torneo disputado en esta liga, que fue a finales de agosto.

Según el castellonense, lo que "probablemente más ilusión" le hace en esta nueva etapa es "fortalecer las relaciones personales, tanto las nuevas como las de siempre".

También volver a darse una oportunidad en Augusta, el torneo que le encumbró y donde tiene invitación vitalicia: "El año pasado me marché decepcionado conmigo mismo y con mi comportamiento, y ahora estoy preparado para demostrar lo que he aprendido y cuál es mi estado mental".

"Augusta me ha regalado algunos de los mejores momentos de mi vida, y no hay nada que me gustaría más que luchar por conseguir otra chaqueta verde en un lugar tan especial. Estoy deseando ponerme a trabajar y darlo todo", añadió.

Sergio García remarcó además su reto de "trabajar sin descanso para aprovechar cada oportunidad" de disputar más 'majors' y torneos importantes, así como formar parte del equipo de la Ryder Cup, donde tiene el récord de puntuación en Europa, después de no haber jugado las dos últimas ediciones (2023 y 2025).

"Aportar todo lo que pueda a mis compañeros, sea cual sea el papel que me toque desempeñar", se comprometió el jugador de Borriol, quien reiteró así su disposición a formar parte del cuadro técnico del capitán, el inglés Luke Donald.

"En el golf, todo se gana con esfuerzo y nada se regala. Pongámonos manos a la obra. ¡Vamos!", remató Sergio García su mensaje.

Sergio García ha logrado recuperar posiciones en los últimos meses en la clasificación mundial de golf hasta situarse en el puesto 146, aunque su rendimiento a nivel global descendió desde que se alistó en LIV, donde ganó dos torneos Hong Kong (2025) y Valderrama (2024).