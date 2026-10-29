Un antiguo presidente de la patronal francesa al frente de los Juegos de Invierno de 2030

Toma el relevo del exdeportista Edgar Grospiron, que no logró superar los numerosos problemas que atraviesa el comité, que no logra encontrar la financiación privada que necesita.

La elección de Roux de Bézieux se interpreta como un acercamiento al mundo empresarial, en un momento en el que Alpes 2030 precisa de contratos de patrocinio que le reporten 500 millones de euros.

Llega al frente de un proyecto que a algo más de tres años para su inicio no logra despegar, lejos de la actualidad de un país que no ha prolongado el entusiasmo olímpico posterior a París 2024.

A eso se suman las numerosas disputas internas, que acabaron por sacar a Niza como sede de los deportes de patinaje, y que finalmente se disputarán en Lyon, los retrasos presupuestarios y políticos y la ausencia de una figura emblemática que encarnara el proyecto.

Desde su designación como sede de los Juegos de 2030 el 24 de julio de 2024, en plenos Juegos de París, el nombre del emblemático biatleta Martin Fourcade, seis veces campeón olímpico, aparecía como el nuevo Tony Estanguet, el hombre que puso rostro a los Juegos parisienses.

Pero su rechazo dejó huérfano el proyecto, que se puso en manos de Grospiron, campeón olímpico de esquí acrobático, pero no supo impulsar unos Juegos que se han enfrentado a numerosos problemas.

Las dificultades económicas y la inestabilidad política retrasaron la asunción de garantías por parte de Ejecutivo, la ley olímpica no avanzaba en la Asamblea Nacional o la salida de Niza del proyecto, tras la elección como alcalde del ultraderechista Eric Ciotti, fueron lastrando el proyecto.

Con la designación de Roux de Bézieux, Alpes 2030 se aleja del mundo deportivo y apuesta por una figura empresarial bien conectada con el mundo político, una apuesta para serenar la organización de los Juegos.

El expresidente de la patronal, esquiador en sus ratos libres y gran aficionado al ciclismo, formó parte de la comisión social de París 2024, junto con el exdirigente sindical Bernard Thibault, y sus vínculos con el mundo deportivo son grandes.

Pero será sobre todo su agenda empresarial la que deberá hacer que otras grandes empresas empiecen a apostar por Alpes 2030, que por el momento solo cuenta con un gran patrocinador, el grupo eléctrico público EDF.