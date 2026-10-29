ABC
29 de octubre de 2026
Ir a ABC en el Este
A la gran 730
ABC TV de 08:00:00 a 11:29:00
Ver ABC TV
A la gran 730
ABC Cardinal AM de 08:00 a 11:29
Escuchar ABC AM
La Movida
ABC FM 09:00 a 11:59
Escuchar ABC FM
A la gran 730
ABC TV de 08:00:00 a 11:29:00
Ver ABC TV
20º
Ahora
ver más
20º
Ahora
HOY
Min
18º
Máx
29º
undefined 2026-10-30
Min
14º
Máx
30º
undefined 2026-10-31
Min
17º
Máx
32º
undefined 2026-11-01
Min
18º
Máx
35º
undefined 2026-11-02
Min
18º
Máx
32º
undefined 2026-11-03
Min
21º
Máx
30º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.740
Venta
6.000
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.080
Venta
1.190
EURO
Compra
6.100
Venta
6.850

Ver Cotizaciones

Polideportivo
29 de octubre de 2026 - 08:15

Un estudio valida la toma de muestras de sangre capilar como método antidopaje

Imagen sin descripción

Barcelona, 29 oct (EFE).- Un estudio del Laboratorio Antidopaje de Cataluña, dependiente del Hospital del Mar Research Institute, ha permitido validar la toma de muestras de sangre capilar como herramienta igual de efectiva para detectar potenciales casos de dopaje que la tradicional muestra de sangre venosa.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

Publicada en la revista Medicine & Science in Sports & Exercise, la investigación ha analizado ambos tipos de muestras -recogidas por la Agencia Estatal Comisión Española para la Lucha Antidopaje (CELAD) entre marzo y junio de 2025- de más de 200 deportistas de una docena de disciplinas.

Los resultados indican "una alta concordancia con los parámetros más relevantes que se usan en el pasaporte biológico de los deportistas, que permite la detección de dopaje sanguíneo", explica la directora del laboratorio, Rosa Ventura.

Este método puede facilitar el seguimiento del pasaporte hematológico para detectar transfusiones, eritropoyetina recombinante (EPO) o fármacos vinculados a la hipoxia.

Además, mientras la muestra venosa habitual requiere entre 2 y 2,5 mililitros de sangre y personal sanitario especializado, la muestra capilar se toma del brazo, requiere solo entre 300 y 500 microlitros y la puede extraer cualquier persona con una formación mínima.

"Esto facilita de forma sustancial la captación de muestras en escenarios donde ahora es muy complicado hacerlo y multiplicar el número de controles", señala la responsable técnica del laboratorio, Núria Monfort.

De esta manera, añade, "se ampliará la capacidad de detectar el dopaje y nuestra capacidad disuasiva", con el objetivo de avanzar hacia un deporte más limpio.

Entre los atletas que participaron en el estudio, el 90 % aseguró no haber sentido dolor, el 81 % destacó la facilidad del proceso y en el 97 % de los casos se obtuvo la cantidad de sangre necesaria en el primer intento.

Actualmente, la Agencia Mundial Antidopaje (WADA) está valorando la implantación de estos sistemas de extracción en la práctica antidopaje global.

Lo
más leído
del día

01
Policiales
Video: Bomberos combaten incendio en planta farmacéutica en Ypacaraí
Ver más
02
Nacionales
Soledad Núñez apunta a cajas paralelas de Asunción: cuánto dinero podría recuperar
Ver más
03
Policiales
Alumno habría sido herido con arma de aire comprimido en ‘safari’ en colegio de Asunción
Ver más
04
Copa Paraguay
Recoleta elimina a Luqueño y se queda con el último boleto a semifinales
Ver más
05
Política
Expulsión de Zenaida Delgado: Maidana pide respetar el debido proceso
Ver más

Te puede interesar