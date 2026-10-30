27-19. Los Packers se suben a la ola de los Cerveceros

Los flamantes campeones de las Grandes Ligas, vencedores ante los Tampa Bay Rays, recibieron una ovación antes del encuentro y exhibieron el primer trofeo de su historia.

La fiesta tuvo un momento de preocupación en el segundo cuarto, cuando Christian Watson se lesionó al intentar recibir un pase largo de Jordan Love, con Carolina por delante 10-6. El receptor fue trasladado al hospital, desde donde llegaron noticias positivas sobre su estado.

Watson reapareció corriendo cuando quedaban unos siete minutos del tercer período y recibió el reconocimiento de sus compañeros. Para entonces, los Packers habían dado la vuelta al marcador y dominaban 27-10.

Love terminó con 30 pases completos en 41 intentos, 288 yardas, tres pases de anotación y una intercepción. Sus conexiones de touchdown fueron para Tucker Kraft, Matthew Golden y Josh Jacobs, que también anotó por tierra.

Carolina abrió el marcador con un gol de campo de Ryan Fitzgerald. Green Bay respondió con el touchdown de Kraft, aunque falló el punto extra, y Chuba Hubbard devolvió la ventaja a los Panthers al comienzo del segundo cuarto.

Los Packers encadenaron después tres touchdowns seguidos: una carrera de una yarda de Jacobs, un pase de 24 yardas a Golden y otro de cuatro a Jacobs.

Fitzgerald recortó distancias con un gol de campo de 50 yardas y Jalen Coker acercó a Carolina con una recepción de touchdown de 26 yardas a falta de 5:37 para el final.

Para Carolina, Bryce Young completó 23 de 41 pases para 209 yardas, con un touchdown y una intercepción, y sufrió seis capturas. Hubbard acumuló 81 yardas por tierra, mientras Watson encabezó a Green Bay con ocho recepciones y 113 yardas.

Los Packers tienen ahora un balance de 5-3 y Carolina, de 3-4. En la División Norte de la Conferencia Nacional, los Minnesota Vikings mandan con 6-0, seguidos por los Chicago Bears, con 5-2, y los Detroit Lions, con 4-2, por delante de Green Bay.