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Polideportivo
30 de octubre de 2026 - 00:05

Isaac del Toro y Guillermo Ochoa, entre los ganadores del Premio Nacional del Deporte

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México, 29 oct (EFE).- El ciclista Isaac del Toro y el exfutbolista Guillermo Ochoa destacaron este jueves entre los ganadores del Premio Nacional del Deporte 2026, el mayor reconocimiento que entrega el Gobierno de México a los deportistas del país.

Por EFE
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Del Toro, tercer lugar en el Tour de Francia y ganador del Maillot blanco como campeón de la clasificación de los jóvenes, obtuvo esta distinción por segundo año consecutivo en la categoría de deporte profesional.

Ochoa, quien se retiró del fútbol en el pasado Mundial de Norteamérica luego de haber estado en seis ediciones del torneo, fue premiado en la categoría de trayectoria deportiva.

El Premio Nacional del Deporte, que fue creado hace 51 años, consiste en una medalla de oro ley 0.900, una roseta y un diploma firmado por el presidente de México, y contempla un estímulo económico de 796.000 pesos mexicanos (más de 42.000 dólares).

La categoría de deporte profesional no recibe el incentivo económico; tampoco aquellos deportistas que lo ganen por segunda o más ocasiones.

En la categoría de deporte no profesional recibirán este premio Yareli Acevedo Mendoza, en ciclismo; Kenia Vanessa Lechuga, en remo, y Erick Josué Portillo, en atletismo.

En el deporte paralímpico serán galardonados Rosa María Guerrero, en atletismo, y Eduardo Sánchez Reyes, en boccia.

Los entrenadores reconocidos son Edmundo Porfirio Alpízar, de ciclismo, y María del Rosario Espinoza, de taekwondo.

En la categoría de trayectoria deportiva, además de Guillermo Ochoa, también será premiada Doramitzi González, por su carrera en natación.

En esta edición fueron evaluadas 58 candidaturas que cumplieron con los requisitos establecidos.

Este premio será entregado por la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum.

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