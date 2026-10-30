San Alfonzo iguala la serie final vs. Campoalto, por el cetro de la Copa Comuneros

El conjunto de San Alfonzo se impuso 91-68 a Campoalto y forzó la finalísima en el Clausura de la Copa Estadio Comuneros. Este marte se disputará el tercer partido y surgirá indefectiblemente el monarca de este torneo donde participan los equipos que no llegaron a la fase semifinal de la Liga Nacional de Básquetbol.

Lea más: Copa Comuneros

El cuadro minguense mostró actitud desde el vamos y ganó todos los cuartos, con estos parciales: 21-16, 28-23, 14-11 y 28-18.

El team del Este del país hizo la mayor parte de su campaña de la temporada oficiando de local en el polideportivo del Comando Logístico, al igual que su rival Deportivo Campoalto.

En cuanto al partido de este jueves, el mayor encestador de la jornada fue el alfoncino Emanuel Agustín Rodríguez, con 20 puntos.

En el team colegial, el experimentado pívot Guillermo Araújo sacó la cara en la llave, para convertir 17 puntos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Deportivo Campoalto ya saboreó las mieles del título en la Copa Estadio Comuneros, cuando cortó las redes de los aros en la temporada 2014.

Este año, en el Apertura del Comuneros, también llegó a la final del certamen, pero no pudo completar el festejo contra Deportivo Amambay, que fue el campeón.