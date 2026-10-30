Viernes, 30 de octubre de 2026

Redacción deportes. Con 10 puntos de ventaja sobre su compatriota Jorge Martín (Aprilia), que llega fÍsicamente tocado por su accidente en Australia, el español Marc Márquez (Ducati) afronta la recta final del Mundial de MotoGP con cuatro grandes premios por delante. El primero de ellos, en la pista malaya de Lusail este de fin semana, cuyos primeros entrenamientos libres se inician el viernes.

Redacción Deportes. El alemán Alexander Zverev y el español Carlos Alcaraz, números dos y tres en el ranking de la ATP, buscan este viernes, en los partidos más destacados de cuartos de final, una plaza en semifinales del Torneo ATP 500 de Viena frente al británico Arthur Fery y al estadounidense Tommy Paul, respectivamente.

Redacción Deportes. El próximo domingo se correrá la edición número 55 del Maratón de Nueva York y no será una más, ya que se conmemoran los cincuenta años del actual recorrido que incluye a los cinco distritos de la Gran Manzana. Por Luis Alejandro Amaya E.

Pekín. China es un mercado demasiado grande para ignorarlo, pero una controversia puede poner en riesgo en cuestión de horas negocios construidos durante años, como evidencian los patrocinios perdidos por Kylian Mbappé tras llamar “dictador chino” a Mao Zedong al comentar un meme. Por Guillermo Benavides

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- Claves sobre la edición número 55 del Maratón de Nueva York, que este domingo se corre en la Gran Manzana. (FOTO)

- Entrenamientos libres 1 (18.30-19.30 GMT) y 2 (22.00-23.00 GMT) del Gran Premio de México de Fórmula Uno, que se disputa en el Autódromo Hermanos Rodríguez de Ciudad de México. (FOTO).

- Euroliga. 9ª jornada: ASVEL-Kosner Baskonia (19.00 GMT) y Barça-Valencia (FOTO) (19.30 GMT).

- España. LaLiga EA Sports. 11ª jornada (FOTO): Villarreal-Espanyol (20.00 GMT).

- Francia. 9ª jornada: Le Havre-PSG (18.00 GMT).

- Portugal. 10ª jornada: Casa Pia-Sporting (20.15 GMT).

- Argentina. Torneo Clausura. 15º jornada, con el superclásico entre Boca Juniors y River Plate (Previa).

- PGA Tour. Abierto de México, en Vallarta (hasta 1).

- Gran Premio de Malasia, 19ª prueba del Mundial, en el circuito de Sepang. Entrenamientos (01.00 a 08.00 GMT). (FOTO)

- Torneos ATP 500 de Viena y Basilea (Suiza) (hasta 1).

- Torneos WTA 500 de Tokio y 250 de Cantón (China) (hasta 1).

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Redacción EFE Deportes

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