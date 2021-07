Djokovic no perdona en Wimbledon

“Debo un tributo a Rafa y Roger, son leyendas. Son la razón de que esté aquí hoy. Me hicieron ver lo que tenía que mejorar en todas las facetas. En los diez últimos años he vivido un increíble viaje y no voy a parar ahora”, avisó Djokovic con el trofeo en las manos, por fin ovacionado por la central de Wimbledon.

“Felicidades Novak por tu 20º grande. Estoy orgulloso de poder jugar en una época tan increíble en términos de campeones de tenis”, señaló Federer en redes sociales.

“Felicidades Novak Djokovic por este increíble logro. Veinte títulos de Grand Slam es enorme y es increíble que seamos tres jugadores empatados. Bien hecho y, de nuevo, ¡felicidades a ti y a tu equipo por esto!”, indicó Nadal en Twitter.

A sus 34 años, Djokovic suma 9 Abiertos de Australia, 2 Roland Garros, 6 Wimbledon y 3 US Open. En 2021 el serbio ha ganado los tres grandes disputados y en Nueva York, en septiembre, buscará el ‘Golden Slam’, ganar los cuatro Grand Slam en un año natural, además de la medalla de oro en los Juegos de Tokio -único gran trofeo que falta. Solo la leyenda alemana Steffi Graf lo ha conseguido, en 1988. Pero en la rueda de prensa posterior al choque Djokovic puso en duda su participación en los Juegos debido a las restricciones sanitarias en Japón. (AFP y EFE).