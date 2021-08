Serena Williams sufrió una lesión y está descartada del US Open

Serena Williams competirá en el US Open (30 de agosto-13 de septiembre) por una lesión en la pierna. “Después de una profunda reflexión y siguiendo el consejo de mi equipo médico, he decidido retirarme del US Open para curar completamente mi desgarro en los isquiotibiales”, escribió la jugadora de 39 años en Instagram. Lesionada, la ganadora de 23 títulos de Grand Slam ya había abandonado en la primera ronda de Wimbledon, el pasado 29 de junio.

La exnúmero uno del mundo, que descendió al puesto 22 del ranking WTA, no volvió a la actividad desde entonces y, a principios de agosto renunció a participar del torneo de Cincinnati, una prueba tradicionalmente es la preparación para el último Grand Slam del año. Con la baja la estadounidense, el Abierto de los Estados Unidos pierde a otra la de las principales figuras después de Roger Federer, Rafael Nadal y el vigente campeón, Dominic Thiem.

Por otra parte, la menor de las hermanas Williams renuncia a otra oportunidad de igualar el récord de Margaret Court, quien conquistó 24 “majors”. La última vez que Serena obtuvo un Grand Slam fue el Abierto de Australia en la temporada 2017.