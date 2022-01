Ashleigh Barty-Danielle Collins, la final del Australia Open

Ashleigh Barty continuó el ritmo endiablado para alcanzar en una hora la final del Abierto de Australia: La anfitriona barrió a la estadounidense Madison Keys por 6-1 y 6-3. La jugadora número uno del mundo salvó dos bolas de break (una por set), y acertó en cuatro de las seis bolas de break de las que gozó, con 20 winners y 13 errores no forzados. La tenista de 25 años, poseedora de dos títulos de Grand Slam (Roland Garros 2019 y Wimbledon 2021), tratará el sábado de conquistar el certamen contra Danielle Collins.

“Sinceramente es increíble. Estoy feliz de jugar mi mejor tenis aquí”, señaló Barty, quien aseguró conservar el puesto en la cumbre de la jerarquía mundial femenina. “La bola era un poco más lenta esta tarde, más pesada en la raqueta. Simplemente intenté correr y adaptarme, devolver todas las bolas que pudiese y poner a Maddie bajo presión en su servicio”, explicó la australiana, la primera local en alcanzar la final en Melbourne desde Wendy Turnbull en 1980.

Por su parte, Collins, quien sorprendió a la polaca Iga Swiatek con una victoria por 6-4 y 6-1, expresó que “no podría estar más feliz. El camino no fue fácil, tantos años de trabajo... ¡Esto no sucede así como así!”. La americana, que formará desde el lunes parte por primera vez del top diez del mundo, hizo un nombre en el tenis al alcanzar las semifinales del Abierto de Australia 2019, en la primera participación. “Así que es realmente una locura estar aquí, especialmente después de los problemas de salud que he vivido”, recordó, en referencia a la endometriosis que sufrió.