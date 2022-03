Rafael Nadal no disputará el Masters 1.000 de Miami

Rafael Nadal no competirá en el Abierto de Miami, Masters 1.000 que arranca el 21 de marzo. El español no figura en la lista de participantes del certamen (Novak Djokovic también es baja porque no está vacunado contra el coronavirus). El tenista estará dedicado a la temporada de tierra batida después de disputar Indian Wells, donde desde este sábado comenzará la búsqueda del cuarto título ante el joven estadounidense Sebastian Korda (17:20).

A raíz de una lesión crónica en el pie izquierdo, que marginó al balear por seis meses en 2021, Nadal había anunciado que sería muy selectivo a la hora de elegir los próximos torneos en los participará. En el actual curso, el número cuatro del ranking mundial de la ATP tuvo un fabuloso arranque e invicto: 15 victorias, sin derrotas, y alzando el Abierto de Australia, que estableció el récord 21 trofeos Grand Slam, superando a Novak Djokovic y a Roger Federer.