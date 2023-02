“Estoy triste por no competir en Indian Wells ni en Miami”

Indian Wells reveló este martes que Rafael Nadal no competirá en la edición 2023. Poco después del anuncio del torneo, el tenista explicó el motivo y confirmó que tampoco estará en el Masters 1.000 de Miami. “Estoy triste por no poder competir en Indian Wells ni en Miami. Me entristece mucho no estar allí”, escribió el español.

“Echaré de menos a todos mis seguidores estadounidenses, pero espero verlos más adelante este año durante el swing de verano”, agregó Nadal, quien continúa en proceso de recuperación de una “lesión grado 2 en el psoas ilíaco” de la pierna izquierda sufrida contra el estadounidense Mackenzie McDonald en el Abierto de Australia (18 de enero).

“Me tomé un tiempo libre, empecé la rehabilitación, el gimnasio y la fisioterapia como me indicaron los médicos. Preparándome para volver en las mejores condiciones “, comentó el español, que tendría planificado llegar en mejor forma para los certámenes previos (Montecarlo, Barcelona, Madrid y Roma) al Roland Garros, que arrancará el 28 de mayo.