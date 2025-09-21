Iga Swiatek alcanza 25 títulos en el circuito WTA

La final entre las dos principales candidatas al título arrancó con la rusa Ekaterina Alexandrova mostrándose muy superior, concediendo poco con su saque (71% de primeros servicios y 73% de puntos ganados con primeros servicios) y teniendo opciones de rotura en sus cuatro juegos al resto, de las cuales aprovechó tres para firmar un contundente 6-1.

El panorama cambió en una segunda manga marcada por la igualdad, que empezó con dos quiebres en los dos primeros juegos y se decidió en favor de Iga Swiatek en el tie-break.

Allí, la polaca comenzó ganando los tres primeros puntos, el inicial al resto, y sin mostrarse vulnerable a hora de poner la pelota en juego lo cerró por 7-3.

De esta manera, todo quedó a merced del tercer y definitivo set. Muy contundentes ambas con sus primeros saques pero poco efectivas con los segundos, comenzó rompiendo Alexandrova en el tercero y le devolvió la moneda su rival en el sexto. Finalmente esta, aprovechando el segundo de los puntos de partido que tuvo en el duodécimo juego, logró el triunfo.

Swiatek se corona por primera vez como vencedora en Seúl y suma el título 25 de su carrera y el tercero de la temporada tras ganar en Wimbledon en julio su sexto Grand Slam e imponerse posteriormente en agosto en la ciudad estadounidense de Cincinnati. EFE