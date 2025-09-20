Tenis: Swiatek arrasa en cuartos y semis

Swiatek eliminó primero sin contemplaciones a la doble ganadora de Grand Slam, Barbora Krejcikova (39ª), 6-0 y 6-3.

La polaca, de 24 años, batió a continuación a la australiana Maya Joint (46ª), 6-0 y 6-2. En los otros dos cuartos de final, la rusa Ekaterina Alexandrova (11ª) venció a la alemana Ella Seidel (105ª), 6-2 y 6-3, y la especialista checa en dobles Katerina Siniakova (77ª en individuales) eliminó a la neerlandesa Suzan Lamens (64ª) 6-1 y 7-5.

A continuación, en la semifinal, Alexandrova batió a Siniaková (6-4 y 6-2) para citarse con Swiatek en la final. Inicialmente previstos para el viernes, los cuartos de final fueron pospuestos al sábado debido a la lluvia que cayó sobre las canchas de superficie dura de la capital surcoreana.

La final dominical entre Swiatek y Alexandrova se disputará a las 05:00, hora paraguaya. EFE