Tenis

Tenis: Swiatek arrasa en cuartos y semis

La #2 del mundo, la polaca Iga Swiatek, ganó con gran autoridad en los cuartos de final, aplazados el viernes por la lluvia, y en semifinales este sábado para alcanzar la final del torneo de Seúl, en la que enfrentará este domingo a Ekaterina Alexandrova.

Por ABC Color
20 de septiembre de 2025 - 18:17
La polaca Iga Swiatek definirá el título de Seúl contra la rusa Ekaterina Alexandrova.
La polaca Iga Swiatek definirá el título de Seúl contra la rusa Ekaterina Alexandrova.132611+0000 ANTHONY WALLACE

Swiatek eliminó primero sin contemplaciones a la doble ganadora de Grand Slam, Barbora Krejcikova (39ª), 6-0 y 6-3.

Lea más: Día mundial sin auto

La polaca, de 24 años, batió a continuación a la australiana Maya Joint (46ª), 6-0 y 6-2. En los otros dos cuartos de final, la rusa Ekaterina Alexandrova (11ª) venció a la alemana Ella Seidel (105ª), 6-2 y 6-3, y la especialista checa en dobles Katerina Siniakova (77ª en individuales) eliminó a la neerlandesa Suzan Lamens (64ª) 6-1 y 7-5.

A continuación, en la semifinal, Alexandrova batió a Siniaková (6-4 y 6-2) para citarse con Swiatek en la final. Inicialmente previstos para el viernes, los cuartos de final fueron pospuestos al sábado debido a la lluvia que cayó sobre las canchas de superficie dura de la capital surcoreana.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La final dominical entre Swiatek y Alexandrova se disputará a las 05:00, hora paraguaya. EFE

Enlace copiado