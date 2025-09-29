Medvedev desarma a Zverev y se mete en las semifinales del Abierto de China

Medvedev arrancó con máxima solidez al saque, ganando casi el 90 % de puntos con su primer servicio y sin ceder un solo turno en toda la manga.

El quiebre llegó en el 3-1, cuando aprovechó su única ocasión tras un juego disputado, y consolidó la ventaja en el 4-1 levantando cuatro bolas de ‘break’.

Ese momento marcó la diferencia, puesto que Zverev no pudo aprovechar ninguna de sus cuatro oportunidades y el ruso cerró 6-3 con autoridad.

El segundo parcial comenzó con un patrón similar. El germano buscó la red en los intercambios iniciales, llegando a cortar una derecha cruzada a corta distancia de Medvedev, pero pronto se vio atrapado en la consistencia del ruso.

En el 4-3, tras un larguísimo juego con múltiples ventajas, llegó el quiebre decisivo.

La reacción del alemán fue lanzar la raqueta al suelo, reflejo de la frustración que lo desconectó mentalmente del partido.

Medvedev confirmó el 'break' con solidez y remató con otra rotura para sellar el 6-3.

El ruso cimentó su triunfo en un servicio implacable, con el que nunca cedió su turno y supo escapar de las situaciones más delicadas.

Cuando se trató de aprovechar las oportunidades, fue incisivo al convertir tres de cuatro opciones de quiebre, mientras que Zverev desperdició todas las que tuvo.

El alemán, pese a un alto porcentaje de primeros saques, se fue diluyendo en los intercambios largos hasta terminar entregando seis de sus nueve juegos al servicio.

Medvedev, que ya había mostrado buenas sensaciones en sus triunfos sobre Cameron Norrie y Alejandro Davidovich Fokina, se enfrentará en semifinales a Tien, la revelación del torneo con 19 años.

El ruso buscará mantener el impulso en Pekín tras una temporada marcada por altibajos.