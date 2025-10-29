Sinner gana en dos sets y Zverev sufre para pasar

Jannik Sinner no tuvo problemas en su entrada en liza para derrotar 6-4 y 6-2 al belga Zizou Bergs (41º) , mientras que Zverev, defensor del título, rozó la eliminación contra el argentino Camilo Ugo Carabelli (49º), al que terminó superando 6-7 (5/7), 6-1 y 7-5.

Lea más: Alcaraz y su torneo maldito

Tres días después de su título en el ATP 500 de Viena, donde sufrió calambres en la parte final del partido, el italiano se mostró bien físicamente para firmar su victoria número 22 consecutiva en pista dura indoor.

En caso de levantar el trofeo de campeón el domingo en este último Masters 1000 de 2025, Sinner recuperará el número uno mundial en detrimento de Alcaraz.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El siguiente test para el italiano, en octavos de final, será el mejor sudamericano del ranking ATP, el argentino Francisco Cerúndolo (21º) , que se clasificó tras ganar 7-5, 1-6 y 7-6 (7/4) al serbio Miomir Kecmanovic (53º).

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Por su parte, Zverev tendrá como adversario en la ronda de los 16 mejores al español Alejandro Davidovich (15º), que derrotó 7-6 (7/5) y 6-4 al francés Arthur Cazaux (62º).

Carabelli llegó a destacarse 3-1 en el tercer y decisivo set, pero Zverev mantuvo la cabeza fría para quebrar el servicio del argentino y equilibrar un partido que se le había complicado mucho.

Más adelante en ese tercer set, Carabelli llegó a ponerse 5-4 y 30-30, a dos puntos de llevarse el partido, pero también ahí el alemán pudo reconducir la situación para terminar ganando poco después, en 2 horas y 35 minutos de batalla, con un 7-5 final.

Uno de los partidos que más expectación generaba en este tercer día de competición en el pabellón de La Défense Arena era el duelo entre dos primos, el monegasco Valentin Vacherot y el francés Arthur Rinderknech.

Ambos se habían medido a principios de este mes en la final del Masters 1000 de Shanghái y, como entonces, el ganador fue Vacherot, esta vez por 6-7 (9/11), 6-3 y 6-4.

La decepción del día en la capital francesa fue el noruego Casper Ruud, noveno del mundo y eliminado ante el alemán Daniel Altmaier (50º) por 6-3 y 7-5.

Resultados

Valentin Vacherot (MON) derrotó a Arthur Rinderknech (FRA) 6-7 (9/11), 6-3 y 6-4.

Félix Auger-Aliassime (CAN) a Alexandre Muller (FRA) 5-7, 7-6 (7/5) y 7-6 (7/4).

Daniel Altmaier (GER) a Casper Ruud (NOR) 6-3 y 7-5.

Daniil Medvedev (RUS) a Grigor Dimitrov (BUL) no se presentó.

Alejandro Davidovich (ESP) a Arthur Cazaux (FRA) 7-6 (7/5) y 6-4.

Alexander Zverev (GER) a Camilo Ugo Carabelli (ARG) 6-7 (5/7), 6-1 y 7-5.

Francisco Cerúndolo (ARG) a Miomir Kecmanovic (SRB) 7-5, 1-6 y 7-6 (7/4).

Jannik Sinner (ITA) a Zizou Bergs (BEL) 6-4 y 6-2.

AFP