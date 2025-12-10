La WTA firma un millonario acuerdo

El acuerdo se extenderá durante los diez próximos años y, según la WTA, es el “más importante” en la historia de la organización.

La intención de este patrocinio es que se alcance la igualdad de premios entre el circuito femenino y el masculino en los torneos conjuntos para 2027.

“Nuestra misión cuando fundamos la WTA es que cualquier niña que nazca en este mundo, si es suficientemente buena, tenga un lugar para competir, ser respetada y ganarse la vida jugando al tenis. Ver a una marca como Mercedes apoyarnos manda un mensaje que va más allá del tenis”, dijo en la cadena británica BBC Billie Jean King, una de las principales impulsoras de la igualdad de premios en el tenis.

Mercedes, que patrocina a jugadores como Coco Gauff y Sloane Stephens, además de a la leyenda Roger Federer, siempre ha mantenido estrechos lazos con el tenis y es patrocinador principal del US Open y patrocinó el circuito ATP entre 1996 y 2008.

El acuerdo fue inmortalizado este miércoles en Stuttgart (Alemania), con la presencia de Federer, King y Gauff, además de la extenista Andrea Petkovic y Valerie Camillo, presidenta de la WTA.

“Es muy importante que una de las marcas más importantes del mundo tenga el mismo compromiso con nuestros atletas, nuestro circuito y nuestra visión del futuro. Con Mercedes, miramos con ilusión a la nueva era del tenis femenino”, aseguró Camillo. EFE