Español Jodar supera al estadounidense Quinn

Rafa Jodar, 118 del ránking ATP, venció a Quinn (#70) por 6-2 y 6-3 en una hora y 18 minutos de partido.

En octavos de final, Jodar se medirá con el también estadounidense Taylor Fritz, actual #8 del mundo, que viene de caer este domingo en la final del ATP 500 de Dallas a manos de Ben Shelton.

La victoria de este martes en Delray Beach es solo la segunda en el circuito ATP para el joven madrileño de 19 años, que se estrenó en enero con un triunfo en primera ronda del Abierto de Australia.

Además de Jodar, este martes también superaron la primera ronda en Delray Beach los estadounidense Sebastian Korda y Zachary Svajda, que se deshicieron de sus compatriotas Mackenzie McDonald y Aleksandar Kovacevic, respectivamente. EFE