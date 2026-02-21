Alcaraz sale de Doha con 3.200 puntos de ventaja sobre Sinner

Alcaraz suma 13.550 puntos con los 400 que añadió a su cuenta en la capital catarí -defendía 100 tras ser cuartofinalista el pasado año- y también sacó provecho del KO de Sinner en los cuartos de esta edición -el transalpino cayó por 6-7 (3), 6-2 y 3-6 ante el checo Jakub Mensik-. El de San Cándido se queda con 10.350.

El español, que renunció a jugar otro ATP 500, el de Rotterdam, que había ganado en 2025 y, con ello, dejó escapar 500 puntos, optimizó su participación en el Qatar ExxonMobil Open y refuerza su posición en un inicio de temporada que está siendo inmaculado por su parte. No en vano, el pupilo de Samuel López acumula 12 partidos ganados -todos los que disputó- para levantar el trofeo en el Abierto de Australia, el Gran Slam que abrió el curso y ahora el trofeo en tierras árabes.

De ese modo, el de El Palmar, de 22 años -cumplirá 23 el día 5 de mayo-, manda con firmeza en el ranking internacional, en el que la tercera posición es para el serbio Novak Djokovic con 5.280 puntos. Cuarto es el alemán Alexander Zverev con 4.555 y quinto el italiano Lorenzo Musetti con 4.405.

El top 10 lo completan en los puestos del sexto al décimo el australiano Alex de Miñaur (4.235), el estadounidense Taylor Fritz (4.220), el canadiense Felix Auger-Aliassime (4.080), el también estadounidense Ben Shelton (4.050) y el kazajo Alexander Bublik (3.405).

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El segundo español en la lista es el malagueño Alejandro Davidovich, en el puesto decimocuarto con 2.470 puntos.

Las diferencias son grandes y Alcaraz está al frente de forma destacada con respecto a Sinner y mucho más sobre sus demás rivales en el circuito. A partir de ahora, descansará unos días y a continuación iniciará su primera gira americana del curso, la cual le llevará a disputar los Masters 1.000 de Indian Wells, a celebrar del 4 al 15 de marzo, y Miami, del 18 al 29 del mismo mes.

En esas citas, que Alcaraz ya sabe lo que es ganar -triunfó en California en 2023 y 2024 y en Florida en 2022-, defenderá sólo 410 puntos -400 y 10- tras no estar especialmente fino en ellos durante 2025.

Así pues, aunque el terreno ahora es favorable para que Sinner reduzca la diferencia con respecto al murciano -es así porque seguirá sin exponer puntos debido a que el trasalpino estuvo tres meses sin competir en este tramo de la temporada el pasado curso por la sanción de tres meses que se le impuso por dopaje- el primer puesto de Carlos no corre ningún riesgo, al menos a corto plazo.