Tenis
01 de marzo de 2026 - 13:41

Duelo estadounidense en la final del WTA 250 de Austin

Peyton Stearns (24 años), en búsqueda del primer título de su carrera.
Las estadounidenses Peyton Stearns y Taylor Townsend accedieron el sábado a la final individual del WTA 250 de Austin (Estados Unidos) tras vencer en sus respectivas semifinales. Ambas aspiran a levantar el primer trofeo de su carrera profesional.

Por ABC Color

Peyton Stearns, #62 del mundo y cuarta cabeza de serie, fue la primera en sellar su pase a la final tras vencer por 6-3, 3-6 y 6-2 a la australiana Kimberly Birrell (#80) en dos horas de partido.

Taylor Townsend, situada en el puesto 119 del ranking, se deshizo de su compatriota Ashlyn Krueger (#103) en la otra semifinal por 7-6 (6) y 6-3, pese a que comenzó perdiendo los cuatro primeros juegos del partido.

Quien gane la final estrenará su palmarés, pues ninguna de las finalistas ha ganado todavía un título WTA. El partido está programada para el domingo al mediodía hora local, 15:00 de Paraguay. EFE