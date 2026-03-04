El tenis mundial se ve impactado por la guerra en Oriente Medio

El circuito global del tenis, que se desarrolla en múltiples continentes, no ha escapado a la brutal realidad de los recientes acontecimientos, según manifestaron varias estrellas este martes previo al inicio del torneo de Indian Wells.

Decenas de jugadores de distintas nacionalidades se encuentran esta semana en el desierto de California para disputar los prestigiosos Masters 1000 y WTA 1000, que comienzan el miércoles.

Entre los ausentes figuran los rusos Daniil Medvedev y Andrey Rublev, quienes desde el sábado intentaban abandonar Dubái, donde miles de vuelos desde Oriente Medio han sido cancelados debido a los ataques con misiles y drones provenientes de Irán.

El británico Jack Draper declaró a la prensa en Indian Wells que había estado recientemente en Dubái y que logró salir “en uno de los últimos vuelos” .

“Solo espero que los jugadores y el personal de la ATP puedan llegar aquí, o, en su defecto, que se encuentren a salvo. La situación es muy preocupante para todos los involucrados” , señaló.

Shelton con “amigos atrapados”

Al menos dos torneos disputados en los Emiratos Árabes Unidos fueron cancelados después de que la actividad deportiva se interrumpiera por ataques con drones contra instalaciones cercanas, mientras que los restos de un aparato interceptado provocaron un incendio en una zona petrolera.

De manera paralela, la semana pasada se celebró un torneo en Acapulco, donde participó el alemán Alexander Zverev, a pesar de que la muerte del poderoso narcotraficante mexicano Nemesio “El Mencho” Oseguera, abatido en un operativo militar en Tapalpa (oeste de México), desencadenó episodios de violencia en distintas zonas del país.

“Es brutal pensar en algunas de estas cosas”, comentó el estadounidense Ben Shelton, quien, al igual que varios jugadores presentes en Indian Wells, tiene amigos “atrapados” en Oriente Medio.

“Hablamos de esto constantemente (...) Es un tema que está en la mente de todos” , añadió durante una conferencia de prensa.

Preocupación en la ATP

El sábado, Estados Unidos e Israel lanzaron ataques contra Teherán, que provocaron la muerte de varias figuras de alto nivel en Irán, incluida la del líder supremo Alí Jamenei, y desencadenaron días de incursiones aéreas y misilísticas.

Las fuerzas iraníes respondieron con ataques aéreos contra Israel, así como contra embajadas, bases militares estadounidenses y posiciones en países vecinos del Golfo Pérsico.

Un pequeño grupo de jugadores del torneo ATP 500 de Dubái no logró salir del país, mientras los circuitos profesionales masculino y femenino se trasladaban a California para disputar el torneo en Indian Wells.

La ATP no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios de la AFP después de que un medio ruso informara que Medvedev y Rublev habían logrado abandonar Oriente Medio a través de Omán.

“La salud, la seguridad y el bienestar de nuestros jugadores, del personal y de los organizadores del torneo son nuestra prioridad (...) Estamos en comunicación directa con las personas afectadas” , indicó previamente la ATP en un comunicado difundido en redes sociales. El #2 del mundo, el italiano Jannik Sinner, señaló el martes que espera que “todos estén bien y puedan llegar aquí para jugar o regresar a sus hogares”.

“Existen situaciones que escapan a nuestro control, así que intento concentrarme en la competencia, aunque también somos conscientes de que hay asuntos mucho más importantes en la vida que el tenis”, sostuvo Sinner. AFP