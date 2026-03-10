Tenis
10 de marzo de 2026 - 17:07

Sabalenka vence con facilidad a Osaka

Aryna Sabalenka (27 años) busca su primer título Masters 1000 en Indian Wells.
Aryna Sabalenka (27 años) busca su primer título Masters 1000 en Indian Wells.JOHN G. MABANGLO

En la ruta hacia su primer título del WTA 1000 de Indian Wells, la bielorrusa Aryna Sabalenka se deshizo fácilmente este martes en octavos de final de la japonesa Naomi Osaka.

Por ABC Color

Aryna Sabalenka, que nunca pudo ganar este torneo que se disputa en el desierto de California, derrotó a Naomi Osaka por 6-2 y 6-4 en una hora y veinte minutos de juego.

La #1 del mundo aprovechó la potencia de su servicio, con el que conectó ocho aces por cuatro de Osaka, a la que quebró en tres de las nueve ocasiones en que sacó la japonesa.

En cuartos de final, el jueves, la bielorrusa jugará contra la ganadora del partido de este martes entre la canadiense Victoria Mboko, décima sembrada, y la estadounidense Amanda Anisimova, sexta preclasificada. AFP