Sabalenka vence con facilidad a Osaka

Aryna Sabalenka, que nunca pudo ganar este torneo que se disputa en el desierto de California, derrotó a Naomi Osaka por 6-2 y 6-4 en una hora y veinte minutos de juego.

La #1 del mundo aprovechó la potencia de su servicio, con el que conectó ocho aces por cuatro de Osaka, a la que quebró en tres de las nueve ocasiones en que sacó la japonesa.

En cuartos de final, el jueves, la bielorrusa jugará contra la ganadora del partido de este martes entre la canadiense Victoria Mboko, décima sembrada, y la estadounidense Amanda Anisimova, sexta preclasificada. AFP