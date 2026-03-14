Rybakina se cita con Sabalenka en la final

Elena Rybakina reeditará la final del último Abierto de Australia contra Aryna Sabalenka, acabada con triunfo de la jugadora kazaja.

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La de este domingo será la segunda final de Rybakina en el cemento californiano en cinco participaciones. Fue campeona en 2023, cuando también ganó a Sabalenka en la final, y fue cuartofinalista en 2022.

Peleará por el que sería su tercer título WTA 1000 después del mencionado Indian Wells de 2023 y de Roma 2023. Necesitó emplearse a fondo para eliminar a Svitolina, una de las jugadoras más en forma del circuito, que llegaba a California con 19 victorias en su bolsillo, un récord este curso.

La cuatro veces ganadora de torneos WTA 1000 venía de eliminar a la polaca Iga Swiatek en los cuartos de final, otro gran resultado tras la final alcanzada en Dubái a finales de febrero. Y demostró carácter ante Rybakina, al anularle hasta dos bolas de partido, pese al tenis potente de su rival, antes de rendirse en una hora y 46 minutos.

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Rybakina pudo celebrar el pase de ronda casi 20 minutos después de jugarse la primera bola de partido, con 5-1 en el luminoso. Le espera ahora el decimosexto capítulo de su rivalidad con Sabalenka, que se llevó ocho de los primeros quince enfrentamientos.

Sabalenka eliminó en la otra semifinal a la checa Linda Noskova, en dos mangas. EFE