Tenis
14 de marzo de 2026 - 14:16

Rybakina se cita con Sabalenka en la final

Elena Rybakina disputará la final de Indian Wells contra Aryna Sabalenka, primera de la clasificación WTA.
Elena Rybakina disputará la final de Indian Wells contra Aryna Sabalenka, primera de la clasificación WTA.JOHN G. MABANGLO

La kazaja Elena Rybakina, #3 del mundo, triunfó este viernes por 7-5 y 6-4 contra la ucraniana Elina Svitolina, #9, y se citó con la bielorrusa Aryna Sabalenka en la final del WTA 1000 de Indian Wells.

Por ABC Color

Elena Rybakina reeditará la final del último Abierto de Australia contra Aryna Sabalenka, acabada con triunfo de la jugadora kazaja.

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La de este domingo será la segunda final de Rybakina en el cemento californiano en cinco participaciones. Fue campeona en 2023, cuando también ganó a Sabalenka en la final, y fue cuartofinalista en 2022.

Peleará por el que sería su tercer título WTA 1000 después del mencionado Indian Wells de 2023 y de Roma 2023. Necesitó emplearse a fondo para eliminar a Svitolina, una de las jugadoras más en forma del circuito, que llegaba a California con 19 victorias en su bolsillo, un récord este curso.

La cuatro veces ganadora de torneos WTA 1000 venía de eliminar a la polaca Iga Swiatek en los cuartos de final, otro gran resultado tras la final alcanzada en Dubái a finales de febrero. Y demostró carácter ante Rybakina, al anularle hasta dos bolas de partido, pese al tenis potente de su rival, antes de rendirse en una hora y 46 minutos.

Rybakina pudo celebrar el pase de ronda casi 20 minutos después de jugarse la primera bola de partido, con 5-1 en el luminoso. Le espera ahora el decimosexto capítulo de su rivalidad con Sabalenka, que se llevó ocho de los primeros quince enfrentamientos.

Sabalenka eliminó en la otra semifinal a la checa Linda Noskova, en dos mangas. EFE