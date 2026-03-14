Sinner se mete a la final de Indian Wells y espera por Alcaraz o Medvedev

Jannik Sinner, #2 del mundo, se enfrentará en la final del domingo al ganador de la semifinal entre el español Carlos Alcaraz (#1) y el ruso Daniil Medvedev (#11).

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Zverev (#4) no le planteó demasiados problemas a Sinner, que en el desierto de California solo ha pasado apuros con el brasileño João Fonseca en su cruce de octavos de final. El italiano no ha cedido un solo set en todo el torneo.

Sinner se apuntó el primer set por la vía rápida con dos roturas a Zverev. El italiano impuso su tenis y, desde el 2-1 en contra, encadenó cinco juegos hasta el 6-2.

El alemán dio un paso al frente en el segundo set para evitar una barrida en el estadio central de Indian Wells. Su estrategia fue extender cada punto, con largos peloteos en los que se imponía por su físico.

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Zverev defendió su saque hasta el 3-3, pero cuando más incómodo tenía a Sinner, el italiano puso el ‘break’ con el que acabaría ganando el set por 6-4 y la semifinal.

Sinner solo colocó un 57 % de primeros saques, pero ganó el 83 % con ese primer servicio y también un 64 % con el segundo.

Convirtió tres de las seis bolas de ‘break’ que tuvo y salvó la única que afrontó. El italiano terminó con 18 golpes ganadores y solo 13 errores no forzados.

En Indian Wells, Sinner busca su primer título del año tras haber caído en semifinales del Abierto de Australia y en cuartos de final en Doha, ambos torneos conquistados por Alcaraz.

Además, el italiano se convierte en el sexto hombre en alcanzar la final en los seis Masters 1000 sobre pista rápida después de Novak Djokovic, Roger Federer, Rafael Nadal, Andy Murray y Daniil Medvedev. EFE