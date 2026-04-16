Musetti doma al díscolo Moutet y Barcelona tendrá un 'top-ten' en cuartos de final

En una hora y 41 minutos, el cabeza de serie número dos y principal favorito para adjudicarse el torneo tras la retirada del español Carlos Alcaraz, sumó su tercera victoria ante Moutet en otros tantos partidos.

Y es que el año pasado ya ganó al francés en los cuartos de final de Viena y en los octavos de Buenos Aires, en ambas ocasiones sin ceder un set, como sucedió también este jueves en la pista Rafa Nadal del RCT Barcelona-1899.

Y eso que Moutet, uno de los "niños malos del circuito", intentó desquiciarlo durante todo el partido con globos inesperados, bolas cortadas, cambiándole las alturas en el intercambio o rompiéndole el ritmo con constantes dejadas.

El parisino protagonizó algunos de los mejores puntos del duelo y también varios de sus habituales exabruptos en pista, como lanzar una bola fuera del estadio, amenazar con romper la raqueta tras algún error grosero o tocarse la oreja con la palma de la mano mientras reclamaba el aplauso del público en más de una celebración.

Enfrente, Musetti intentaba abstraerse del 'show' de su adversario con su tenis clásico y ortodoxo. Por fin lograba romper el partido en el octavo juego, justo después de salvar dos bolas de 'break' en el juego anterior, y sentenciaba el primer parcial, por 6-3, con su saque a continuación.

Parecía que la inercia del partido llevaría a un desenlace fácil para el transalpino, que lograba un nuevo quiebre al inicio de la segunda manga, pero un par de genialidades de Moutet daban paso al 'contra-break', mientras el galo celebraba la igualada, puño en alto, con mirada desafiante.

Empezaba a dudar Musetti, que incluso se vio contra las cuerdas cuando Moutet tuvo bola de rotura para adelantarse 2-4, pero el parisino tiró a la red su volea de forma incomprensible, mientras maldecía su suerte.

Ahí acabaron su opciones para ganarle un set por primera vez al 'top-ten' de Carrara, que en la recta final aceleraba el juego hacia los cuartos de final, donde se enfrentará este viernes al ganador del duelo entre el francés Arthur Fils y el estadounidense Brandon Nakashima.