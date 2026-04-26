Etcheverry sobre el virus: "Es una época complicada por las alergias, pero no sé que pasa"

"No sé nada. No sé que está pasando. Me dijeron que había alguien descompuesto pero no más que eso. no se que es. había alguno resfriado pero es una época del año complicada con varias cosas alérgicas y no sé que está pasando", declaró el argentino que ganó al croata Dino Prizmic.

El jugador platense sumó su vigésima victoria, a la altura de Jannik Sinner, Carlos Alcaraz, Alexander Zverev y Daniil Medvedev como los únicos en tener tantos partidos ganados.

"Vengo con un gran inicio del año, ganando varios partidos y jugando muy bien y eso da confianza. Este partido fue una gran batalla y estoy feliz de estar en octavos en Madrid y avanzar en el torneo que es muy lindo", apuntó.

El argentino acumula quince victorias en tierra batida este año, más que ningún otro jugador y está en octavos de un Masters 1000 por tercera vez tras Miami y Montecarlo. Etcheverry forma parte del buen nivel del tenis argentino en Madrid.

"Es, sobre todo, el polvo de ladrillo los argentinos y españoles nacimos con ello y nos adaptamos bien y argentina hoy por hoy tiene varios jugadores dentro del top 100 y eso da mas posibilidades que haya más argentinos avanzando y ojalá lleguemos lo más lejos posible", concluyó.