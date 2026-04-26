Jannik Sinner se pasea en el Masters de Madrid y va por un récord

Jannik Sinner, al que bastó una hora y 17 minutos para pasar de ronda, se medirá en octavos al ganador del partido entre el británico Cameron Norrie y el argentino Thiago Agustín Tirante.

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Sin Alcaraz ni Novak Djokovic en Madrid, el italiano se perfila como el gran favorito para llevarse el trofeo en la Caja Mágica madrileña.

Sinner apenas dio opción su rival salido de la fase clasificatoria del torneo madrileño. El italiano suma ya 19 victorias en lo que va de año tras ganar en Indian Wells, Miami y Montecarlo.

El italiano rompió el servicio de su rival hasta en tres ocasiones para llevarse el primer set. En la segunda manga, Moller cedió su servicio en el sexto juego y a Sinner le bastó con mantener su saque para llevarse el partido.

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Sinner sumó así su 19ª victoria consecutiva en lo que va de año tras ganar en Indian Wells, Miami y Montecarlo. El líder del escalafón continúa en liza para intentar ser en Madrid el primer tenista en ganar cinco Masters 1000 consecutivos. AFP