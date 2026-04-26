Sinner: "Jódar tiene muchísimo talento, me gusta su mentalidad"

Sinner entrenó hace días en la pista de al lado del madrileño de 19 años que por primera vez juega el torneo de la Caja Mágica.

"Es un jugador con muchísimo talento. Hoy estuvo calentando con Nicolai Budkov Kjaer, el noruego. Son de una generación muy interesante, nacieron en 2006. Están Joao Fonseca, Jodar, Nicolai, Rei Sakamoto, todos son muy buenos jugadores, y es un año muy competitivo. Jodar golpea la pelota con mucha precisión, con una potencia muy natural. Se nota en el sonido, cuando la toca, y es un buen sonido que sale de la raqueta", argumentó el número uno del mundo.

"Tiene muchísimo talento. Va a ser un gran jugador en el futuro, y ya lo está demostrando. Me gusta su mentalidad, es bastante tranquilo. No lo conozco personalmente, pero parece muy humilde. Sí, es un jugador muy, muy bueno, y le deseo lo mejor", añadió Sinner.

El italiano ya ha alcanzado veinticuatro victorias seguidas en torneos Masters 1000. Ha adelantado a Rafa Nadal y se acerca a los registros de Roger Federer y Novak Djokovic. Sin embargo, Sinner rechaza esa comparación.

"No pienso en esos récords. Siempre he dicho, y sigo diciendo, que no me comparo con estos nombres. Han logrado muchísimo en sus carreras, y yo apenas estoy empezando. Sí, están en otro nivel. Yo estoy feliz de estar aquí. Estoy feliz de jugar tantos partidos como sea posible. Pero lo que ellos hicieron es algo completamente distinto. Simplemente intento dar el cien por cien en cada partido. Si gano, bien. Si no, lo intenté lo mejor que pude y no me arrepiento. Eso es todo", explicó.

"Nunca doy nada por sentado. Intento comprender qué funciona bien en ciertas condiciones. Un buen ejemplo es Indian Wells y Miami, dos condiciones completamente diferentes. Y cuando vuelves a la tierra batida, no tienes mucho tiempo, pero intentas comprender qué funciona allí. Luego vienes aquí, ésta es una cancha de tierra batida en sí misma, siento que tiene condiciones muy particulares. Simplemente intento comprender qué funciona. Esta es mi motivación, intentar ponerme en la mejor posición posible para ganar tantos partidos como sea posible y eso es todo", añadió Sinner.

Sobre las condiciones de la cancha Sinner dijo que están mas o menos igual que en días anteriores. "Más o menos igual. Creo que también depende de la temperatura y de si juegas bajo el sol. Hacía un poco más de calor, así que tiende a estar un poco más resbaladiza porque la cancha se seca antes. Pero todo fue bastante rápido. Al principio del set echaron agua, así que hay más agarre. Así que, sí, también nos estamos acostumbrando un poco más".