Tenis
18 de mayo de 2026 a la - 04:30

Sabalenka sigue como firme líder y Svitolina sube al séptimo puesto

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Madrid, 18 may (EFE).- El ascenso de la ucraniana Elina Svitolina al séptimo puesto tras la reconquista del torneo de Roma es la nota más destacada en la zona de privilegio de la clasificación de la WTA, que sigue liderada con firmeza por la bielorrusa Aryna Sabalenka.

Por EFE

La número uno mundial, pese a caer en dieciseisavos de final en el torneo de la capital italiana, tiene una solia ventaja 9.960 puntos respecto a su principal perseguidora, la kazaja Elena Rybakina (8.705), a la polaca Iga Swiatek (7.273), víctima de Svitolina en semifinales, y la estadounidense Coco Gauff (6.749), finalista.

También mantienen su posición las estadounidenses Jessica Pegula (6.286) y Amanda Anisimova (5.958), quinta y sexta, respectivamente, pero ven como irrumpe Svitolina, ya séptima con 4.315 puntos en una tabla a cuyo 'top 10' accede la checa Karolina Muchova.

La argentina Solana Sierra progresa ocho posiciones, a la 64, la mexicana Renata Zarazúa asciende a la 72, la colombiana Camila Osorio a la 77 y su compatriota Emiliana Arango baja a la 98, en tanto que la brasileña Beatriz Haddad Maia se mantiene en la 78.