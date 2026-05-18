Sabalenka sigue como firme líder y Svitolina sube al séptimo puesto

La número uno mundial, pese a caer en dieciseisavos de final en el torneo de la capital italiana, tiene una solia ventaja 9.960 puntos respecto a su principal perseguidora, la kazaja Elena Rybakina (8.705), a la polaca Iga Swiatek (7.273), víctima de Svitolina en semifinales, y la estadounidense Coco Gauff (6.749), finalista.

También mantienen su posición las estadounidenses Jessica Pegula (6.286) y Amanda Anisimova (5.958), quinta y sexta, respectivamente, pero ven como irrumpe Svitolina, ya séptima con 4.315 puntos en una tabla a cuyo 'top 10' accede la checa Karolina Muchova.

La argentina Solana Sierra progresa ocho posiciones, a la 64, la mexicana Renata Zarazúa asciende a la 72, la colombiana Camila Osorio a la 77 y su compatriota Emiliana Arango baja a la 98, en tanto que la brasileña Beatriz Haddad Maia se mantiene en la 78.