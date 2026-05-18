El hito de Sinner y la corona de Svitolina, en el resumen del Masters 1000 de Roma

La capital italiana vivió, un año más, una edición marcada por las constantes interrupciones por precipitaciones, que afectaron a varios partidos e incluso obligaron a reprogramar la semifinal entre Jannik Sinner y Daniil Medvedev para el día siguiente, además de indignar a los aficionados.

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El torneo también estuvo condicionado por la presión sobre el ídolo local, llamado a conquistar el trofeo tras más de cincuenta años sin un campeón italiano; por la eliminación de Novak Djokovic en su primer partido, por la segunda vida deportiva de Elina Svitolina y por una gran representación española ante la ausencia de Carlos Alcaraz.

Sinner, imparable y con vistas a París

El #1 del mundo, Jannik Sinner, confirmó su condición de favorito y conquistó el único Masters 1000 que le faltaba en su palmarés, siendo el jugador más joven en hacerlo y el primero en enlazar seis títulos en esta categoría consecutivos, tras los logrados en París 2025, Indian Wells, Miami, Montecarlo y Madrid en 2026.

El tenista de San Cándido se unió, además, a Rafael Nadal como el segundo tenista capaz de ganar en una misma temporada los tres grandes torneos sobre tierra batida de este nivel.

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El desempeño del italiano, que llegó al torneo con una importante acumulación de partidos y que incluso se mostró cansado durante gran parte del campeonato, tiene la vista puesta en Roland Garros, su gran objetivo de la temporada, como repitió en varias ocasiones.

Es el único Grand Slam que aún no ganó y su principal rival, Alcaraz, no estará presente por lesión. En el torneo de Roma no decepcionó a su público, que lo arropó durante dos semanas.

El Foro Itálico se volcó con él y el tenista correspondió. En seis partidos, solo cedió un set, ante Daniil Medvedev. Aunque su participación también se vio rodeada de teorías sobre sus problemas físicos, lo que generó preocupación de cara a París.

Svitolina, su segunda juventud deportiva

En el cuadro femenino, la ucraniana Elina Svitolina volvió a inscribir su nombre en el palmarés romano como campeona del torneo, ocho años después de su anterior trofeo en WTA 1.000 conquistado, precisamente, en el Foro Itálico.

Era la tercera vez que coronaba en la arcilla romana. La tenista de Oslo recuperó el trono contra la estadounidense Coco Gauff, una de las favoritas, que volvió a perder la final sobre tierra batida romana después de perder también la final el año pasado.

A sus 31 años, Svitolina firmó un renacimiento competitivo tras atravesar un periodo marcado por problemas físicos, altibajos mentales y un parón por maternidad que la obligó a empezar prácticamente desde cero en el ránking.

En Roma fue una ‘matagigantes’ y una sorpresa. Eliminó a rivales como Elena Rybakina e Iga Swiatek antes de imponerse en la final a Gauff, y lo hizo después de protagonizar una resiliencia que puso en pie en más de una ocasión al público romano.

El tropiezo de Djokovic

Novak Djokovic, seis veces campeón en Roma y finalista en doce ocasiones, regresó al Foro Itálico tras superar una lesión en el hombro derecho que le mantuvo dos meses fuera de las pistas. Regresaba, además, tras perderse la edición anterior.

Su vuelta generó gran expectación. Pero su andadura en el torneo terminó pronto al caer eliminado en segunda ronda, en el primer partido del serbio, ante el croata Dino Prizmic, quien protagonizó una de las grandes sorpresas del torneo.

Tras el encuentro, Djokovic reconoció que no está todavía en el nivel que desea para competir al máximo, en alusión a la lesión. “ Es lo que hay. La situación es la que es y solo hay que adaptarse”, afirmó en rueda de prensa el número cuatro.

La derrota impidió además una hipotética final ante el italiano Sinner, muy esperada por los aficionados.

Sin Alcaraz, pero con acento español

Durante el torneo destacó especialmente la presencia española, con un papel muy relevante de jóvenes promesas. En el cuadro principal masculino, se clasificaron ocho. El público italiano del Foro Itálico constató a EFE en diversas ocasiones lo afortunado del tenis de España, del que siempre salen grandes jugadores.

Los seguidores estuvieron muy volcados con ellos, que dejaron una gran impresión. Especialmente Rafael Jódar y Martín Landaluce, dos jóvenes nacidos en 2006 que ya escribieron su nombre en la historia al alcanzar los cuartos de final.

Jódar, de hecho, se convirtió en el primer adolescente desde 2007 en alcanzar esta ronda en Roma, mientras que Landaluce fue el primero de su año en lograr unos cuartos tanto en tierra batida como en pista dura.

Ambos madrileños lideraron la representación española. Antes habían caído Pablo Llamas, Daniel Mérida, Alejandro Davidovich Fokina, Jaume Munar, Pablo Carreño y Roberto Bautista.

En la modalidad de dobles, también destacaron Cristina Bucsa y Marcel Granollers, quienes alcanzaron la final, aunque no lograron llevarse el título. EFE