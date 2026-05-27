Jódar se repone de un tropiezo camino de la tercera ronda

No fue un triunfo tan arrollador como el que firmó en la primera ronda, pero el madrileño, de 19 años, demostró personalidad y capacidad para sacar adelante una situación difícil.

El español se suma al exclusivo club de los menores de 20 años que han alcanzado la tercera ronda en París en esta década, a la que pertenecen Jannik Sinner, Carlos Alcaraz, Holger Rune y Joao Fonseca.

Tras imponerse con claridad en el primer set, el australiano, que hasta este año solo había ganado un partido en sus nueve participaciones en Roland Garros, empezó a crearle más problemas.

El sol calentaba el ambiente, el termómetro superaba los 35 grados y Duckworth parecía un pez en el agua, divertido frente al español que comenzaba a no sentirse cómodo.

El australiano, de 34 años, forzó el juego de desempate y el español vio como le empataban el duelo. Tocaba sufrir, superar las dudas y mostrar que pese a su juventud es capaz de lidiar situaciones que vienen mal dadas.

El español, al que un tropiezo envió a tierra, se marchó al vestuario y volvió más tarde de lo permitido, lo que le valió una advertencia del árbitro, que le cobró un punto.

Luego pidió asistencia médica y aparecieron las dudas sobre su posible continuidad. Las despejó a base de juego, anotándose el tercer set con autoridad, demostrando que no se veía afectado por una situación adversa.

Su tenis era superior, pero Jódar no supo aprovechar las ocasiones. Se anotó 15 puntos de rotura de los 21 que dispuso, mucho desperdicio que le obligaron a trabajar más de lo debido.

Pero lo sacó adelante con calidad, con la autoridad que le confiere el buen rendimiento que ha demostrado sobre tierra batida esta temporada, con solo tres derrotas, el torneo de Marraquesh, las semifinales de Barcelona y los cuartos de Madrid y Roma.

Su rival camino de los octavos saldrá del duelo entre los estadounidenses Alex Michelsen, 42 del mundo, y Nishesh Basavareddy, 148, ambos debutantes como él en el Grand Slam de tierra.