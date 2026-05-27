La argentina Solana Sierra elimina a Paolini, finalista en Roland Garros y Wimbledon

La sudamericana, 68º del mundo, se clasificó así a la tercera ronda de la arcilla parisina, donde se medirá a la rumana Sorana Cirstea con la meta de igualar su mejor participación en un Grand Slam, los octavos de final de Wimbledon en 2025.

Sierra, quien se había impuesto en primera ronda a la británica Emma Raducanu -ganadora del Abierto de Estados Unidos de 2021-, remontó un set adverso para ganar 3-6, 6-4 y 6-3, en dos horas y 10 minutos, en la pista Suzanne Lenglen, una de las principales del torneo.

En la tercera manga, Paolini, de 30 años, fue atendida por problemas físicos.