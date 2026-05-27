Rybakina, segunda favorita, cae en la segunda ronda de París

La ganadora del pasado Abierto de Australia, octavofinalista en París el año pasado, no podrá sumar en Roland Garros su tercer Grand Slam, tras haber ganado también Wimbledon en 2022.
Es su derrota más tempranera en un 'grande' desde el Abierto de Estados Unidos de 2024.
Starodubtseva, 55 del mundo, que ya alcanzó la tercera ronda de Roland Garros el año pasado, su techo en un Grand Slam, buscará romperlo frente a la vencedora del duelo entre la estadounidense Hailey Baptiste, favorita 26, y la china Xiyu Wang, 148 del mundo.