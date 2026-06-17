Badosa remonta a Gauff y alcanza sus primeros cuartos de final de la temporada

Badosa, que desde el torneo de Charleston no lograba ganar dos partidos seguidos y que había caído en la primera ronda de los torneos de Linz, Stuttgart y Madrid, en tierra, y Balduque, en hierba, logró en Berlín su triunfo más importante desde el Abierto de Australia de 2025, cuando llegó a semifinales.
El quinto triunfo en ocho partidos con la estadounidense, el primero en hierba, mostró momentos del mejor nivel de la española, que ya ha igualado su mejor papel en el torneo berlinés, los cuartos que alcanzó el pasado año.
La primera victoria ante una top 10 de la temporada, de gran mérito y tras ser superada con claridad en el primer set, la cerró la española, invitada del torneo, en una hora y 37 minutos.
Badosa jugará el siguiente tramo ante la ganadora del duelo entre la checa Linda Noskova y la francesa Diane Perry.