Badosa remonta a Gauff y alcanza sus primeros cuartos de final de la temporada

Redacción deportes, 17 jun (EFE).- La española Paula Badosa reforzó su progresión en el circuito con una victoria de mérito ante la séptima jugadora del mundo, la estadounidense Coco Gauff, por 1-6, 6-3 y 6-2, y alcanzó por primera vez en 2026 los cuartos de final de un torneo WTA, en Berlín.