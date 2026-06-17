Francisco Cerúndolo dedica su triunfo a Messi

Francisco Cerúndolo escribió "Messi" y debajo el símbolo del infinito en una de las cámaras de televisión en las que habitualmente, y como es tradición, rotula su firma el ganador de cada partido.

Cerúndolo, séptimo cabeza de serie del torneo, hizo valer su condición de favorito y consiguió una contundente victoria en apenas una hora y veintitrés minutos. En cuartos de final, el argentino se verá las caras con el británico Arthur Fery, que derrotó al francés Adrian Mannarino por 7-6 (7) y 6-4.

Tras la victoria quiso subrayar el gran partido de su compatriota Leo Messi, que hizo un 'hat trick' en el debut de Argentina, vigente campeona, en el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026, y se erigió en el mejor jugador del partido.