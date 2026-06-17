Francisco Cerúndolo solo cede cuatro juegos ante Brooksby y se cuela en cuartos de Queen's

Cerúndolo, séptimo cabeza de serie del torneo, hizo valer su condición de favorito y consiguió una contundente victoria en apenas una hora y veintitrés minutos.

Desde el primer juego, el porteño impuso su ley y rompió el saque de su rival, que no estrenó su casillero en todo el primer set.

La segunda manga comenzó como la primera, con un 'break' de Cerúndolo, que llegó a ponerse 5-2 y saque para cerrar el partido, pero el estadounidense sacó el orgullo y sumó dos juegos más para caer por 6-4.

En cuartos de final, el argentino se verá las caras con el británico Arthur Fery, que derrotó al francés Adrian Mannarino por 7-6(7) y 6-4.