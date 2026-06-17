Tenis
17 de junio de 2026 a la - 12:45

Jessica Bouzas, a cuartos en Nottingham

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Redacción deportes, 17 jun (EFE).- La española Jessica Bouzas accedió a los cuartos de final del torneo de Nottingham que se disputa sobre hierba tras el abandono de su rival, la estadounidense Katie Volynets al inicio del segundo set.

Por EFE

Bouzas tenía encarrilado el partido. Había ganado la primera manga por 7-5 y tenía ventaja en la segunda por 1-0. La estadounidense, a la que había ganado el pasado año, en Osaka, en la única ocasión en la que se habían enfrentado, dejó el encuentro cuando habían transcurrido una hora y nueve minutos aquejada de una dolencia en el sóleo de la pierna izquierda, de la que fue tratada.

Bouzas se enfrentará en cuartos a la norteamericana Emma Navarro con el objetivo de alcanzar sus primeras semifinales del 2026.