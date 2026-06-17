Jessica Bouzas, a cuartos en Nottingham

Bouzas tenía encarrilado el partido. Había ganado la primera manga por 7-5 y tenía ventaja en la segunda por 1-0. La estadounidense, a la que había ganado el pasado año, en Osaka, en la única ocasión en la que se habían enfrentado, dejó el encuentro cuando habían transcurrido una hora y nueve minutos aquejada de una dolencia en el sóleo de la pierna izquierda, de la que fue tratada.

Bouzas se enfrentará en cuartos a la norteamericana Emma Navarro con el objetivo de alcanzar sus primeras semifinales del 2026.