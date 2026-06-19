Arabia Saudí construye el “Wimbledon del desierto”

Desvelado esta semana por Qiddiya Investment Company, este centro decorado en verde y morado ubicado en una ciudad en construcción, a 45 kilómetros al oeste de Riad, contará con 30 canchas (28 de superficie dura y dos de tierra batida) integradas en un paisaje que se mimetiza con el ocre de las montañas Tuwaiq.

Pero más allá de sus dimensiones, la ambición de este centro es "convertirse en una instalación emblemática, un hogar permanente para el tenis en el reino", afirma en una entrevista a EFE el director ejecutivo sénior de Qiddiya Investment Company, Barry Bremner.

Las instalaciones, con una capacidad total de 33.000 espectadores, han sido diseñadas por la firma Populous, los mismos arquitectos responsables del icónico techo retráctil de la pista central de Wimbledon.

De hecho, la futura pista central del proyecto saudí, con 15.000 butacas, es también su insignia con un techo retráctil, ideado para "los partidos más importantes del mundo y albergar eventos más allá del tenis", según la compañía.

El que es uno de los principales responsables del proyecto saudí aclara que el centro está siendo construido según los estándares de la Federación Internacional de Tenis (ITF, en inglés), la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP) y la Asociación de Tenis Femenino (WTA, en inglés) para la competición de élite, pero también de "modo inclusivo" para que "tanto principiantes como jóvenes promesas y profesionales tengan su lugar".

Sin embargo, Bremner solo aporta 2025 como la fecha del inicio de la construcción de esta obra, la cual está "muy avanzada" en la actualidad.

En cuanto a su posible finalización, no indica un año ni tampoco la cantidad de dinero que se ha invertido en este lugar. Arabia Saudí no desvela públicamente sus inversiones en este tipo de megaproyectos.

"Compartiremos hitos y detalles de apertura a medida que el proyecto avance. En cuanto a la organización, el centro se está construyendo para cumplir con todos los estándares internacionales actuales y se ha preparado para el futuro. Una vez finalizado, será totalmente capaz de albergar eventos de tenis tanto locales como de clase mundial", asevera ante la pregunta de si acogerá competiciones internacionales.

El pasado octubre, se anunció que Arabia Saudí se convertirá en la décima sede del ATP Masters 1000 -sumándose a los nueve torneos ya existentes-, que comenzará a celebrarse en 2028, por lo que todo apunta a que este centro de tenis albergará la competición.

Este proyecto llega en un momento en el que el show del tenis está cada vez más presente en el reino, que hasta 2017 prohibía la mayoría de los espectáculos públicos.

De hecho, los cines eran ilegales, los conciertos públicos estaban prohibidos y la interacción entre hombres y mujeres en espacios públicos estaba fuertemente restringida.

Aunque en ese mismo año se inició un cambio histórico cuando el reino comenzó a flexibilizar estas restricciones, como parte de su 'Visión 2030' para diversificar su economía fuertemente dependiente del crudo, un plan lanzado por el príncipe heredero saudí, Mohamed bin Salmán.

Pero no fue hasta 2024 cuando el presidente de la Autoridad General de Entretenimiento de Arabia Saudí, Turki Al Sheikh, quiso anotar uno de los sets definitivos con la creación del 'Six Kings Slam', un evento anual de exhibición masculino celebrado en Riad y que ofrece un premio de 6 millones de dólares (más de 5,2 millones de euros), el cual ganó en las dos ediciones el tenista italiano Jannik Sinner, venciendo en ambas al español Carlos Alcaraz.

Igualmente, de acuerdo con Bremner, el Centro Nacional de Tenis forma parte de un proyecto más amplio: establecer un "destino permanente" donde el tenis sea un "pilar fundamental" para posicionar a la ciudad de Qiddiya como la "capital del entretenimiento, el deporte y la cultura" del país del golfo Pérsico.

Es más, esta instalación se ubica junto a un campo de golf de campeonato de 18 hoyos diseñado por Nick Faldo, cuya inauguración está prevista para finales de este año, junto al estadio Príncipe Mohamed bin Salmán, que servirá como una de las sedes para el Mundial de fútbol 2034 que Arabia Saudí acogerá, así como futuras viviendas, oficinas y comercios como parte de una nueva ciudad que se proyecta triplicar el tamaño de París.