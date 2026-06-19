Cerúndolo, a semifinales tras derrotar a Fery en un duelo maratoniano

Londres, 19 jun (EFE).- El argentino Francisco Cerúndolo, número 27 del ranking ATP, se clasificó este viernes a semifinales de Queen's, de categoría 500, que se disputa en Londres sobre hierba, después de derrotar al británico Arthur Fery por 7-6(1), 3-6 y 6-4, en un encuentro que duró dos horas y treinta y nueve minutos.