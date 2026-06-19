Cerúndolo: "Es increíble estar en las semifinales de Queen's"

Londres, 19 jun (EFE).- El argentino Francisco Cerúndolo, número 27 del ranking ATP, remarcó que es "increíble" poder estar en las semifinales de Queen's de categoría 500, que se disputa en Londres sobre hierba, después de derrotar al británico Arthur Fery por 7-6(1), 3-6 y 6-4, en un encuentro que duró dos horas y treinta y nueve minutos.