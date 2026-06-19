Cerúndolo: "Es increíble estar en las semifinales de Queen's"

"Es increíble estar en las semifinales de Queen's. Es un torneo con mucha historia. Estoy muy feliz y contento de poder jugar mañana. Ahora pienso en recuperarme de la mejor manera", expresó el argentino tras la victoria y conseguir por primera vez el pase a semifinales en este torneo.
Cerúndolo, séptimo cabeza de serie del torneo, hizo valer su condición de favorito ante Fery, que había accedido al cuadro gracias a una invitación del torneo.
"Ha sido un partido muy duro con muchos altos y bajadas por parte de los dos. Es un jugador muy difícil y que se mueve muy bien en esta superficie. No importaba el ranking y estoy muy contento de haber mantenido mentalmente bien y conseguir la victoria", añadió.
En semifinales, el argentino se verá las caras con el estadounidense Brandon Nakashima, que dio la sorpresa al imponerse al australiano Alex de Miñaur, primer cabeza de serie del torneo, por 7-5 y 6-3.
"Nunca he jugado en categoría ATP contra él. Va a ser un nuevo desafío. Primero tengo que descansar y recuperarme para mañana que estoy seguro de que va a ser un partido muy duro", completó.