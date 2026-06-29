El colombiano Mejía consigue su primera victoria en un Grand Slam

Mejía, que se clasificó al cuadro principal por medio de la previa, se repuso del golpe inicial y le dio la vuelta al marcador para conseguir el pase a la siguiente ronda.

El colombiano se verá las caras con el estadounidense Michael Zheng, que dio la sorpresa al eliminar al británico Cameron Norrie por (7)6-7, 6-2, (2)6-7, 6-3 y 7-6(4).