La argentina Sierra avanza en Wimbledon y la colombiana Arango se despide

Sierra se verá las caras con la estadounidense Coco Gauff, séptima del ránking ATP, que se impuso a la alemana Tamara Korpatsch por un contundente 6-2 y 6-1.

En la sesión del martes, se completará la primera ronda del torneo y saldrán a escena las españolas Paula Badosa y Oksana Selekhmeteva.