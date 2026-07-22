Báez, Navone y Etcheverry mantienen el sueño argentino en Kitzbühel

Baez, tercer cabeza de serie, derrotó al francés Arthur Rinderknech por 2-6, 7-6 (10-8) y 6-4 y selló su pase a la siguiente ronda, en la que se enfrentará al alemán Yannick Hanfmann.

Navone firmó una de las actuaciones más sólidas del día al imponerse al alemán Jan-Lennard Struff por un contundente 6-0 y 6-3,y en los cuartos de final se medirá al francés Quentin Halys.

Mientras que Etcheverry, cuarto favorito, superó al austríaco Jurij Rodionov por 6-2 y 7-6 (4) para mantenerse en la lucha por el título. Su próximo rival será el peruano Ignacio Buse.

Por su parte, Trungelliti no pudo prolongar su recorrido en el torneo y cayó ante Hanfmann por 6-2 y 7-6 (4), al tiempo que Díaz Acosta se despidió en los octavos de final tras perder frente al kazajo Alexander Bublik por 6-3 y 7-5.