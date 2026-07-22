Burruchaga pasa a cuartos y Tabilo es eliminado del Abierto de Estoril

Tras haber superado el martes al emblemático tenista suizo Stan Wawrinka, Burruchaga -número 60 del ranking de la ATP- volvió a ser protagonista al imponerse en el torneo de tierra batida de Portugal al actual referente luso en esta disciplina, Borges (48º), por 6-1, 4-6 y 6-3.

El argentino, hijo del exfutbolista Jorge Burruchaga -autor del gol que dio a Argentina la victoria en la final del Mundial de 1986-, se enfrentará en la siguiente ronda al ganador del duelo entre el francés Kyrian Jacquet y el belga Alexander Blockx, uno de los cabezas de serie del torneo.

La gran sorpresa de la jornada fue la eliminación de Tabilo, 30º del ranking mundial, a manos del número 427 de esa misma lista, Tiago Torres, que se impuso por un doble 6-4.