Tenis
22 de julio de 2026 a la - 15:15

Burruchaga pasa a cuartos y Tabilo es eliminado del Abierto de Estoril

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Lisboa, 22 jul (EFE).- El argentino Román Andrés Burruchaga derrotó este miércoles al ídolo local, Nuno Borges, y se clasificó para los cuartos de final del Abierto de Estoril, en los que no estará el chileno Alejandro Tabilo, eliminado por el portugués Tiago Torres.

Por EFE

Tras haber superado el martes al emblemático tenista suizo Stan Wawrinka, Burruchaga -número 60 del ranking de la ATP- volvió a ser protagonista al imponerse en el torneo de tierra batida de Portugal al actual referente luso en esta disciplina, Borges (48º), por 6-1, 4-6 y 6-3.

El argentino, hijo del exfutbolista Jorge Burruchaga -autor del gol que dio a Argentina la victoria en la final del Mundial de 1986-, se enfrentará en la siguiente ronda al ganador del duelo entre el francés Kyrian Jacquet y el belga Alexander Blockx, uno de los cabezas de serie del torneo.

La gran sorpresa de la jornada fue la eliminación de Tabilo, 30º del ranking mundial, a manos del número 427 de esa misma lista, Tiago Torres, que se impuso por un doble 6-4.