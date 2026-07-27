La Rafa Nadal Academy abrirá un centro en Indonesia en 2028

Las instalaciones proyectadas contarán con cuatro pistas de tenis y cuatro de pádel, y acogerán programas de entrenamiento adaptados a todas las edades con la metodología del tenista mallorquín y su equipo.

En un comunicado, la subdirectora general de la academia, Maribel Nadal, ha mostrado su satisfacción por este nuevo centro, que se ubicará en un complejo vacacional a 25 minutos del aeropuerto internacional de Lombok rodeado por 150 hectáreas de terreno.

Esta instalación se sumará a la red internacional de recintos de la empresa del tenista de Manacor, que cuenta con academias en Manacor y Kuwait y con complejos de tenis en México, Grecia, Hong Kong, Marbella, República Dominicana, Egipto y un próximo proyecto en Brasil.