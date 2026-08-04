Rublev y Draper se despiden de Montreal y los argentinos Báez, Tirante y Cerúndolo avanzan

Rublev, actual número 16 del mundo, perdió 7-5, 4-6 y 7-6(5) contra el chino Junchen Shang, número 281 del mundo, mientras Draper, que llegó a ser número cuatro del ránking y es ahora 143, cayó 6-3, 2-6 y 6-2 contra el francés Terence Atmane (n.46).

Además, Alex De Miñaur (n.7) ganó el derbi australiano a James Duckworth (n.86) por 6-2 y 7-6(6).

En los demás resultados, Báez superó al italiano Mattia Bellucci por 7-5 y 6-3 en una hora y 20 minutos. El argentino resolvió un primer parcial equilibrado y controló con mayor autoridad el segundo para asegurar su presencia en la siguiente ronda, en la que se enfrentará al belga Zizou Bergs, trigésimo primer cabeza de serie.

Tirante necesitó tres sets y dos horas y un minuto para eliminar al canadiense Duncan Chan por 6-3, 1-6 y 7-6 (3). Después de ceder con claridad el segundo parcial, el argentino se recuperó en el set definitivo y se impuso en el desempate. Su próximo rival será el estadounidense Taylor Fritz, séptimo favorito del torneo.

Juan Manuel Cerúndolo ganó al serbio Hamad Medjedovic por 6-4 y 6-2 y se clasificó para la segunda ronda, en la que le espera el noruego Casper Ruud.

Por otro lado, el también argentino Román Andrés Burruchaga cayó 4-6, 7-5 y 6-3 contra el australiano Alexei Popyrin.

El español Daniel Mérida avanzó a la segunda ronda tras ganar al canadiense Liam Draxl, mientras su compatriota Pablo Carreño cayó ante el francés Valentin Royer y Jaume Munar se retiró antes de su partido con el belga Alexander Blockx.

Mérida, número 63 del ránking mundial, se impuso por 3-6, 6-4 y 6-4 a Draxl, número 204, tras una batalla de dos horas y 35 minutos. El madrileño será rival del francés Hugo Humbert, número 28 del mundo, en la siguiente ronda.