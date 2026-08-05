El español Mérida supera al francés Humbert y avanza a tercera ronda en Canadá

Mérida, 63 del mundo, derrotó a Humbert por 6-3 y 6-3 en 1 hora y 32 minutos. El madrileño disputó un partido más limpio, con 19 golpes ganadores y 21 errores no forzados, por 16 y 36, respectivamente, de su rival francés.

Eso permitió a Mérida romper el saque de Humbert en cuatro de las nueve oportunidades de 'break' que tuvo, mientras que el madrileño solo concedió una rotura.

Con su pase a tercera ronda, Mérida iguala su mejor resultado en un Masters 1.000, que alcanzó este año en Madrid sobre tierra batida. En esa ocasión, cayó eliminado a manos del griego Stefanos Tsitsipas.

Mérida se une a su paisano Rafa Jódar como los únicos españoles con vida en el torneo.

Mérida disputará su partido de tercera ronda este viernes ante el estadounidense Alex Michelsen (n.42), el verdugo este miércoles del argentino Francisco Cerúndolo.