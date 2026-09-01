Aplazan al miércoles el partido de Badosa cuando estaba a 2 puntos de la victoria

Badosa ya había tenido dos bolas de partido, sin poder aprovecharlas, cuando la lluvia empezó a caer en Nueva York, en una jornada muy marcada por los problemas meteorológicos.

Badosa no jugaba desde los cuartos de final de Hamburgo y su ausencia de las pistas en superficie rápida fue aún más larga y se remontaba al pasado marzo en Miami.

La española, nacida en Nueva York, también llevaba mucho tiempo esperando volver a pisar las pistas de Flushing Meadows tras su renuncia por problemas de espalda en 2025.

Sí pudo avanzar Jessica Bouzas, número 105 del ránking mundial, que se impuso con autoridad por 6-3 y 6-4 a la checa Darija Vidmanova, número 5.

La española será rival de la kazaja Elena Rybakina, segunda favorita, que doblegó a la estadounidense Thea Frodin, número 585.

Por otro lado, la también española Kaitlin Quevedo cayó 6-4 y 6-4 ante la belga Elise Mertens, vigésima favorita.