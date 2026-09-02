Munar cae ante el martillo del francés Rinderknech

Rinderknech, puesto 29 del mundo, se impuso a Munar (n.55) por 7-6(4), 6-2 y 7-5 en tres horas y seis minutos de partido.

Pese a lo abultado del resultado, Munar plantó una dura batalla al francés y gozó de ocho oportunidades de romper su saque, una menos que su rival. La diferencia es que el francés convirtió 6 de ellas, y el balear solo aprovechó 3.

Sin embargo, Rinderknech mostró su mejor versión desde el fondo de la pista, con 66 ganadores por 33 errores no forzados. Le sumó 22 saques directos.

Munar bajará como mínimo hasta el puesto 70 del ranking tras esta derrota, puesto que defendía los valiosos puntos que logró hace un año cuando cayó en octavos de final.

Rinderknech se enfrentará en tercera ronda al ruso Daniil Medvedev (n.8), quien aplastó este miércoles al estadounidense Sebastian Gorzny (n.731) en poco más de dos horas.